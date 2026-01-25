A Guarda Municipal de Americana (GAMA) realizou, na madrugada desta data, uma importante apreensão de drogas e materiais utilizados para o tráfico de entorpecentes durante a Operação Azul Marinho, no bairro Praia Azul.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação ocorreu na Rua Carlos Alberto Brassorotto, em área de mata próxima ao campo de bocha, após informações repassadas pelo C.S.I., indicando que um indivíduo teria escondido uma sacola contendo grande quantidade de drogas e embalagens para acondicionamento.

Vídeo mostra ação da Gama Americana na Praia Azul

No local indicado, as equipes realizaram diligências na área de preservação ambiental (APP) e lograram êxito na localização de uma sacola plástica contendo entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.

Após a averiguação, foram apreendidos pela Gama:

•48 porções de maconha

•91 microtubos de cocaína

•53 pedras de crack

•1 balança de precisão

•1.000 microtubos vazios para acondicionamento de drogas

O material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada e as drogas permaneceram apreendidas, sendo posteriormente encaminhadas à Polícia Científica para perícia e constatação.

Leia Mais notícias da cidade e região