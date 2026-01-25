Mineápolis registrou este final de semana a segunda morte de pessoa branca feita pelo ICE (polícia migratória) de Donald Trump. Alex Pretti foi a segunda pessoa baleada e morta na cidade durante um esforço de fiscalização de imigração pela administração Trump, informaram as autoridades.

Pretti era enfermeiro e foi baleado por agentes federais. Ele não resistiu e foi dado como morto no hospital.

Mais mortes em Mineapolis

Pelo menos outras duas pessoas foram baleadas por agentes federais em Minneapolis este mês — uma na perna e outra, Renee Good, também de 37 anos, na cabeça, que não resistiu aos ferimentos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Milhares de manifestantes enfrentaram o frio congelante para marchar em diversos pontos das cidades adjacentes de Mineapolis e St. Paul para protestar contra as grandes operações anti-imigração realizadas pelo governo dos Estados Unidos.

E vários estabelecimentos comerciais fecharam as portas em meio à indignação com a detenção de um menino de cinco anos.

Restaurantes, lojas e instituições culturais fecharam as portas após a convocação para os protestos contra as operações dos agentes nesta cidade do estado de Minnesota, no norte do país.

Os organizadores afirmam que mais de 700 estabelecimentos em todo o estado estiveram fechados.

Centenas de pessoas também se reuniram no Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul para protestar contra voos que transportavam imigrantes detidos pela imigração federal.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais