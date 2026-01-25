O vereador Leco Soares (Podemos) se reuniu na quarta-feira (21) com conselheiros tutelares de Americana para avaliar as demandas de atendimento e fortalecer o diálogo institucional voltado à proteção de crianças e adolescentes.

Participaram da reunião os conselheiros Rita Lima, Rodrigo Miletta, Renata Fagionatto, Aline Martins da Silva e Renan Rodrigo Silva. De acordo com Leco, a iniciativa é importante para promover a integração entre o poder legislativo e os órgãos de proteção, contribuindo para a melhoria da rede de atendimento no município.

“A pauta permitiu a troca de informações, o levantamento de desafios enfrentados no atendimento diário e a discussão de possíveis encaminhamentos para aprimorar as políticas públicas na área. Reforçamos ainda a importância da atenção especializada às crianças com necessidades especiais, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, afirmou o parlamentar.