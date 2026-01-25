Com o time considerado ideal até aqui para a disputa da temporada, o Palmeiras bateu o São Paulo na noite deste sábado em Barueri. O resultado (3-1) serviu como resposta para a goleada sofrida para o Novorizontino, naquela que foi a pior derrota da era Abel e que culminou no início de uma crise nas alamedas alviverdes.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
E logo aos oito minutos, Maurício recebeu passe de Flaco na entrada da área para chutar rasteiro e no canto direito do goleiro Rafael para abrir o placar. Mesmo em desvantagem, o Tricolor era mais perigoso, principalmente em lances pelo lado esquerdo.
Pressionando no ataque, o São Paulo encontrou o empate aos 13 minutos, com Bobadilla aproveitando desvio de Arboleda em escanteio para deixar tudo igual. Melhor no clássico, o time de Crespo ainda perdeu a chance da virada com Tapia, que chutou para fora após ficar frente à frente com Carlos Miguel.
Por outro lado, o Palmeiras era perigoso quando colocava a bola no chão e deixava Andreas livre. Algo que aconteceu aos 31, quando o meia encontrou Sosa na entrada da área. Com boa visão de jogo, o paraguaio achou Flaco López que, na cara de Rafael, mandou por cobertura para recolocar o Verdão em vantagem.
Para a etapa final, o São Paulo voltou tendo mais a bola e o time alviverde baixando as linhas para aproveitar os contra-ataques. E logo aos nove minutos, depois de lance de aceleração pelo meio, Allan cruzou da esquerda para Flaco López desviar de cabeça e deixar Khellven na boa para apenas estufar as redes.
Com dois gols de vantagem, o Palmeiras teve mais tranquilidade. Por outro lado, o Tricolor ficou mais perigoso com a entrada de Ferreirinha. Porém, foi o time de Abel que quase ampliou no final, com Vitor Roque mandando na trave. Por fim, o Verdão apenas controlar o resultado para piorar a situação do rival no Paulistão.
Próximos jogos de Palmeiras e São Paulo
Depois de vencer o São Paulo, o Verdão estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), na próxima quarta (28). Também pelo Brasileirão, o Tricolor Paulista recebe o Flamengo no mesmo dia, às 21h30, no Morumbi.
Leia + sobre esportes