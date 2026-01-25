O prefeito Chico Sardelli deu início na manhã deste sábado (24) às atividades do projeto “Refloresta Americana”, que prevê o plantio de 16.049 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, numa área de 9,6 hectares às margens do Córrego Bertini. Ele estava ao lado do vice Odir Demarchi e da secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A ação, em parceria com a iniciativa privada, integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que engloba a preservação de quatro nascentes e das Áreas de Preservação Permanente (APPs).

“A prioridade neste projeto é a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população. A área do Córrego Bertini foi prejudicada pelas queimadas e está sendo recuperada, recebendo novas árvores e as condições necessárias para protegermos as nascentes, os animais e toda a área verde. Agradecemos a parceria da Papirus neste trabalho e de todos que participaram do plantio. Viva o Refloresta Americana. Viva a natureza!”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância da iniciativa. “Sem a natureza não há vida. Este projeto vai reflorestar toda esta área do Córrego Bertini, um patrimônio da cidade. As árvores nativas da nossa Mata Atlântica e do Cerrado plantadas hoje vão garantir um futuro melhor para as próximas gerações e precisam ser preservadas e protegidas. Junto com a população, com a Papirus e empresas e todos os colaboradores podemos e temos a obrigação de fazer o melhor por Americana e para o nosso planeta”, reforçou Odir.

Franco fala do Refloresta

O chefe de Gabinete, Franco Sardelli, falou sobre o trabalho de parceria em prol do meio ambiente. “A área vai receber mais de 16 mil mudas, um trabalho importante com a iniciativa do Poder Público, em parceria com empresas, sociedade civil, além de grupos que realizam ações na cidade, somando os esforços em prol do meio ambiente. Mais uma área de Americana sendo reflorestada”, afirmou.

O Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborado pela Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, além do plantio e da conservação das nascentes, também contempla campanhas de conscientização da população, conduzidas pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, com foco na conservação da área recuperada.

“O projeto Refloresta Americana é amplo e muito importante para a cidade, representando o compromisso da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi com o meio ambiente. Cada muda de árvore plantada é uma ação que corresponde à nossa responsabilidade e o papel que desempenhamos através das boas práticas de sustentabilidade, educação ambiental e consciência socioambiental”, destacou a secretária de Meio Ambiente.

Nesta primeira etapa do projeto, serão plantadas 5 mil mudas, doadas pela empresa Papirus, que também será responsável pela doação de 400 mourões de eucalipto e 5 mil metros de arame para o cercamento do espaço, além de insumos, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 50 mil.

“Este projeto de grande porte da prefeitura promove uma conexão entre a comunidade em torno da empresa Papirus com o meio ambiente. O plantio vai contribuir para a recuperação da área e proporcionar a conscientização e a educação ambiental nas escolas e junto à população”, disse o engenheiro ambiental da Papirus, José Eduardo Falcetti.

De acordo com o projeto, a área em torno da sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini receberá ações para a remoção de resíduos e da vegetação invasora, além de correção do solo. O córrego passará pelo processo de recuperação dos cursos hídricos. Após o reflorestamento, será feita a manutenção e o monitoramento técnico por, no mínimo, dois anos.

A iniciativa está alinhada com a Lei nº 12.651/2012, CONAMA e SMA, inserida no Plano de Conservação dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado de Americana e atende ao Programa Reconecta da Região Metropolitana de Campinas.

O Córrego Bertini está localizado entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. O plantio, inicialmente de 300 mudas, foi realizado na Avenida Santa Cecília (em frente ao número 1.159) com a Rua Fioravante Codognoto, no Parque Nova Carioba.

Participaram do plantio os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato de Oliveira, o superintendente da Fusame, Fábio Beretta Rossi, o diretor de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, Cícero de Jesus, o diretor de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, a diretora de Educação Ambiental, Planejamento,

Projetos e Agricultura, Kátia Birke, a diretora da Unidade de Parque Ecológico, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, a gerente de RH, Andréia Paparotti, o presidente do COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, João Marco Alves de Oliveira, o presidente Da Associação Barco Escola, João Carlos Pinto, o inspetor da Guarda Municipal, responsável pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA), Jonas Alécio Silva, o guarda municipal do GPA, Adelmo Passos.

Também compareceram os vereadores Gutão do Lanche, Jean Mizzoni, Leonora Périco, Lucas Leoncine e Renan de Angelo.

