O surfista brasileiro Will Santana, especialista em ondas gigantes, surfou uma onda de grandes proporções durante a passagem da tempestade Ingrid, fenômeno associado a um ciclone que provocou ventos extremamente fortes e condições perigosas ao longo da costa europeia. O evento climático ganhou destaque pela intensidade e pelos impactos registrados em diferentes países.

A tempestade Ingrid gerou ondas imensas e causou diversos transtornos em regiões da Europa, especialmente na Itália, onde o avanço do mar atingiu casas, estradas e áreas costeiras. Ao seguir pelo oceano Atlântico, o sistema também alcançou a costa de Portugal, fazendo com que o mar em Nazaré registrasse ondas que ultrapassaram os 25 metros, criando um cenário de instabilidade, com vento forte, mar desordenado e correntes intensas.

Mesmo diante de condições extremamente adversas, Will Santana entrou no mar e conseguiu surfar uma onda gigante durante a tempestade. A atuação do atleta evidencia não apenas a força do fenômeno natural, mas também o nível de preparo técnico, físico e mental exigido no surfe de ondas grandes, modalidade considerada uma das mais desafiadoras do esporte.

Fala Will Santana

“Era um dia de muita instabilidade, com mudanças rápidas no mar e no vento. Nessas situações, cada decisão precisa ser muito bem calculada”, explica Will Santana, surfista de ondas gigantes. “Tudo começa com leitura do oceano, planejamento e respeito pelas condições.”

Will Santana é atleta profissional especializado em ondas gigantes e percorre diferentes partes do mundo em busca dos maiores picos do planeta. Com ampla experiência em Nazaré, um dos principais palcos do surfe de ondas grandes no mundo, ele integra o seleto grupo de surfistas que atuam em cenários extremos, sempre com foco em preparação, estratégia e segurança.

“O surfe de ondas gigantes exige consciência total. Não se trata de bravura, mas de entendimento do mar, preparo constante e responsabilidade em cada entrada na água”, destaca o atleta.