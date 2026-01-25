A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais de 2,2 mil Cuidados procedimentos e atendeu mais de 700 pacientes na quarta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, promovido neste sábado (24) no Núcleo de Especialidades e em clínicas credenciadas do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa, que começou em outubro e acontece mensalmente, oferece consultas e exames em diversas especialidades, com o objetivo de agilizar os atendimentos e oferecer mais resolutividade na assistência. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam os trabalhos do mutirão ao lado do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Esse mutirão mostra, na prática, como as nossas equipes trabalham para reduzir filas e levar atendimento mais rápido e resolutivo para quem precisa. Estar aqui acompanhando de perto reforça nosso compromisso com a saúde pública e com as pessoas que aguardavam por esses procedimentos. É uma ação bem planejada, que une organização, equipe preparada e cuidado com a população”, destacou o prefeito Chico.

“O ‘Mil Cuidados Em Um Dia’ é um exemplo de gestão eficiente, que transforma planejamento em resultado. Estamos ampliando o acesso aos atendimentos especializados e garantindo que os pacientes tenham consulta, exame e retorno no mesmo dia. Isso traz dignidade, economia de tempo e mais qualidade no cuidado com a saúde”, ressaltou o vice-prefeito Odir.

Nesta edição do mutirão, foram realizados 2.235 procedimentos, entre consultas e exames nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e saúde da mulher, tais como eletrocardiogramas, testes ergométricos, colonoscopias, endoscopias e ultrassons ortopédicos e transvaginais.

Ao todo, foram 736 pacientes atendidos, sendo 364 na cardiologia, 93 na oncologia, 142 na ortopedia e 137 na saúde da mulher. O mutirão contemplou pessoas previamente cadastradas à espera dos atendimentos, convocadas pelo serviço de regulação da Secretaria de Saúde. Todas passaram por consulta médica, realizaram exames e tiveram o retorno no mesmo dia, garantindo maior resolutividade e eficiência.

“Esse mutirão é fruto de um trabalho técnico e integrado, que envolve regulação, equipes assistenciais e parceiros credenciados. O foco é dar resolutividade ao atendimento, evitando que o paciente precise voltar várias vezes ao sistema. A cada edição, conseguimos melhorar os fluxos e ampliar o impacto dessa ação na rede municipal”, pontuou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa do Ministério da Saúde, dentro do programa “Agora Tem Especialistas”, que organiza consultas, exames e tecnologias de cuidado de forma integrada. O objetivo é reduzir o tempo de espera, otimizar recursos e garantir atenção de qualidade nas áreas prioritárias.

“A Oferta de Cuidados Integrados permite organizar os atendimentos de forma mais inteligente, priorizando quem está na fila e garantindo eficiência no uso dos recursos. O mutirão consolida esse modelo e mostra que é possível avançar na redução do tempo de espera com planejamento e integração das equipes”, afirmou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Nas três primeiras edições, o mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” já havia realizado cerca de 6,7 mil procedimentos para mais de 2,3 mil pacientes, sendo: 2.079 procedimentos e 764 pacientes na primeira edição, voltada à saúde feminina, durante o Outubro Rosa; 2.316 procedimentos e 850 pacientes na segunda edição, como parte da campanha Novembro Azul, direcionada ao público masculino; e 2.300 procedimentos e 722 pacientes na terceira edição, em dezembro, abrangendo o público em geral.

“O mutirão reforça a integração entre as equipes, garantindo organização, estrutura adequada e um atendimento seguro aos pacientes. Essa atuação conjunta permite que os serviços aconteçam de forma mais ágil e resolutiva, sempre com foco no cuidado e na qualidade da assistência prestada à população”, concluiu a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

A quinta edição do “Mil Cuidados Em Um Dia” está marcada para o dia 21 de fevereiro.

Leia + sobre saúde