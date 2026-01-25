Dez anos depois dos movimentos mais fortes para a derrubada do governo Dilma Roussef (PT), uma das principais lideranças grupo em Americana hoje vê esperança no deputado federal Nikolas Ferreira (PL).
Viviane Moreira foi ligada ao PSDB por décadas e entrou para o Fora Dilma no começo do movimento.
Esta semana ela relembrou o movimento que tomou as ruas da cidade em janeiro de 2016.
Dez anos do Fora Dilma
Ela comentou para o NM o sentimento que tem hoje, depois do retorno de Lula ao poder.
Ela atacou o atual governo e falou em esperança com Nikolas. “Dez anos se passaram dessas manifestações no Brasil todo contra a corrupção no governo e os fatos estão se repetindo com a mesma sigla no poder, é triste o que estamos vivendo”, disse.
