Dez anos depois dos movimentos mais fortes para a derrubada do governo Dilma Roussef (PT), uma das principais lideranças grupo em Americana hoje vê esperança no deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Viviane Moreira foi ligada ao PSDB por décadas e entrou para o Fora Dilma no começo do movimento.

Esta semana ela relembrou o movimento que tomou as ruas da cidade em janeiro de 2016.

Dez anos do Fora Dilma

Ela comentou para o NM o sentimento que tem hoje, depois do retorno de Lula ao poder.

Ela atacou o atual governo e falou em esperança com Nikolas. “Dez anos se passaram dessas manifestações no Brasil todo contra a corrupção no governo e os fatos estão se repetindo com a mesma sigla no poder, é triste o que estamos vivendo”, disse.

Leia + sobre política regional