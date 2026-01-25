Na manhã de quinta-feira (22), a Prefeitura de Sumaré realizou a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Cultura. Ao todo, 24 conselheiros – entre titulares e suplentes – passaram a integrar oficialmente o órgão, que reúne representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada.

A solenidade aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Cultura e contou com a entrega dos certificados de posse aos conselheiros, marcando o início do mandato e o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas culturais no município.

O Conselho Municipal de Cultura tem papel fundamental na formulação, acompanhamento e fiscalização das ações culturais, além de ampliar o diálogo entre o poder público e os agentes culturais da cidade.

Para a secretária municipal de Cultura, Cecília Sousa Teixeira, a posse dos conselheiros representa um avanço importante para o setor. “O Conselho é um espaço democrático e essencial para garantir a participação da sociedade na construção das políticas culturais. Com representantes de diferentes segmentos, conseguimos ouvir mais vozes, valorizar a diversidade cultural de Sumaré e planejar ações mais eficazes para o desenvolvimento da cultura no município”, destacou.

Ainda segundo a secretária, a atuação conjunta entre governo e sociedade fortalece a transparência e contribui para que os investimentos e projetos culturais atendam às reais necessidades da população.

Com a posse, o Conselho Municipal de Cultura passa a atuar de forma efetiva, contribuindo para o planejamento, a execução e a consolidação de iniciativas que promovam a cultura como instrumento de identidade, inclusão social e desenvolvimento em Sumaré.