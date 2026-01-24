Prefeitura iniciou entrega das vestimentas nas escolas da rede municipal de ensino nesta semana

A criançada desfruta as férias com brincadeiras e diversão. Enquanto isso, Hortolândia segue em ritmo intenso de trabalho para deixar tudo preparado para a volta às aulas na rede municipal de ensino. Esta semana, a Prefeitura iniciou o envio dos uniformes dos alunos para as escolas municipais. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a entrega dos uniformes escolares deste ano para famílias, pais e responsáveis será feita em fevereiro.

Foram confeccionados uniformes de verão para as 25.000 crianças da rede municipal de ensino. Os uniformes são compostos por um short e uma camiseta para os meninos, e um short-saia e uma camiseta para as meninas. No total, foram confeccionadas 75.000 peças. Cada criança irá receber um kit contendo duas camisetas e um short ou um short-saia. A produção foi concluída em dezembro do ano passado.

A produção das vestimentas é feita pelo Centro de Qualificação Profissional II (CQP), unidade da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, localizada na região do Jardim Terras de Santo Antonio.

Projeto social

A confecção dos uniformes é um projeto social desenvolvido pela Prefeitura há mais de 10 anos. As vestimentas são produzidas por 50 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Elas são bolsistas do curso profissionalizante Costura Industrial, ministrado pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. O curso é voltado para participantes do Programa Acerte (Ação Cidadã de Requalificação, Trabalho e Educação), realizado pela Secretaria de Governo.

Ainda de acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a confecção dos uniformes de inverno começou este mês. A previsão é que as vestimentas sejam entregues entre abril e maio, antes do início do inverno. O uniforme de inverno consiste em uma calça e uma blusa para meninos e meninas. Cada criança receberá um kit de uniforme de inverno contendo uma calça e uma jaqueta.