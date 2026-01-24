Santa Bárbara d’Oeste recebe, de 28 a 31 de janeiro, o projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, iniciativa que traz à cidade uma carreta-museu itinerante com experiências científicas interativas e oficinas educativas gratuitas.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A ação é resultado de parceria entre a Catavento Cultural e Educacional – Organização Social de Cultura e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, e conta ainda com patrocínio da Shell, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
A carreta ficará estacionada na Praça Central, e o atendimento ao público acontecerá das 8h30 às 17h30, com o último grupo entrando até as 17 horas. Já as oficinas educativas serão realizadas no Centro de Memórias, nos horários das 9 horas às 11h30 e das 14 às 17 horas. A entrada é gratuita e a programação é indicada para públicos de todas as idades.
O projeto integra o programa CultSP na Estrada, voltado à interiorização da cultura e à ampliação do acesso ao conhecimento científico em diferentes regiões do estado. Com cerca de 60 metros quadrados de área expositiva, a carreta funciona como um museu sobre rodas e reúne nove experiências interativas nas áreas de física, química, biologia, geografia e história, pensadas para despertar a curiosidade e incentivar o aprendizado de forma lúdica.
Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaff, que demonstra eletricidade estática, uma bicicleta geradora de energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e monitores que simulam o canto de 30 aves brasileiras, além de outros experimentos clássicos do acervo do Museu Catavento. O circuito interno dura cerca de 25 minutos e atende grupos de até 20 pessoas por sessão, sempre acompanhados por educadores. A carreta possui estrutura acessível e o público-alvo inclui visitantes espontâneos e grupos agendados.
Serviço: Carreta
Museu Catavento: Ciência que vai até você
De 28 a 31 de janeiro (quinta a sábado)
Visitação: das 8h30 às 17h30 (última entrada às 17h)
Local: Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Oficinas: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h
Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Sem necessidade de inscrição prévia
Entrada gratuita
Com informações da Catavento Cultural e Educacional
Leia Mais notícias da cidade e região