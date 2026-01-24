O União Barbarense recebeu o Rio Claro na noite deste sábado e ficou no empate em 0 a 0. O jogo foi pouco movimentado e acabou em empate sem gols e valeu pela 1a rodada da Série A3.
O Rio Claro manteve um jogo bem postado na estreia e aguarda a sequencia do campeonato, de tiro curto.
O torneio novamente terá 15 rodadas com as 8 melhores equipes avançando para a fase eliminatória com jogos em mata mata.
União Barbarense na sequência
O Leão da 13 joga no meio de semana pela 2a rodada do Paulistinha. Vai a Araras encontrar o União local na quarta feira, em partida marcada para às 19h30.
