O Cruzeiro está perto do titulo da Copinhaa. O time mineiro saiu na frente e cobrança de escanteio. A bola atravessou toda pequena área, o goleiro falhou e o zagueiro empurrou para o gol de cabeça.
O São Paulo reagiu e correu atrás do placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro mostrou mais força e criou mais chances de gol, mas não conseguia converter.
Até que os 28 do segundo tempo, um chute de fora da área a bola bateu nas costas do goleiro João Pedro e entrou no gol. Gustavinho deixou os mineiros na frente.
Apenas dois minutos depois, o São Paulo conseguiu um pênalti. O juiz reverteu a jogada e deu falta fora da área.
O jogo teve sete minutos de acréscimo no segundo tempo, Com o São Paulo indo para o desespero sem conseguir chegar ao empate.