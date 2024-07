FAM e Tivoli abrem Exposição – Expo Atletas Olímpicos da nossa região

A FAM – Faculdade de Americana e o Tivoli Shopping lançaram na manhã desta terça-feira (23) a “Expo Atletas Olímpicos” com materiais esportivos de atletas da nossa região que já participaram dos Jogos Olímpicos. A exposição está localizada em frente à Estação Valentina e tem parceria com o Jornal O Jogo, do jornalista Zaramelo Jr.

São seis atletas que ofereceram seus materiais esportivos: Oscar Emboaba e Flávio Conceição, jogadores de futebol; Karla Costa e Êga, jogadoras de basquete; Giuliano Peixoto, mesatenista; Anderson Dias de Lima, judoca; e o nadador Murilo Sartori, que participará dos Jogos Olímpicos deste ano em Paris, na França.

Para Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, o evento é uma maneira de homenagear esses atletas que representaram o país nos Jogos. “A FAM também é parceira do esporte e agradecemos aos atletas que toparam participar desta exposição. É uma homenagem e também uma forma de divulgar aqueles que são destaques na nossa região”, disse.

Para Paula Funichello, coordenadora do Tivoli Shopping, o evento é importante como mais uma opção de lazer no empreendimento. “O shopping é um lugar de encontros, de negócios, de alegria. E é sempre muito bom para a gente trazer exposições”, disse.

A exposição olímpica da FAM, que vai até 24 de agosto, também mostra ao público as edição de 2016 do jornal O Jogo, em especial, época em que a tocha olímpica passou por Americana numa celebração aos Jogos do Rio de Janeiro.

A Expo Atletas Olímpicos da nossa região pode ser visitada gratuitamente durante o funcionamento do shopping: das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 14h às 20h, aos domingos e feriados.

Além disso, uma versão online da exposição, contando mais sobre os atletas, está disponível para todos os interessados. Acesso em https://info.fam.br/expo-atletas-olimpicos/