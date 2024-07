Palmeiras pega Flu no Rio e Bota vem a SP encarar Tricolor

O confronto entre Fluminense e Palmeiras, válido pela 19ª rodada do Brasileirão, traz uma série de detalhes e dramas para os dois clubes.

Embora o Verdão ocupe a vice-liderança no campeonato, com 36 pontos e a apenas três do líder Botafogo, que tem 39, o clima é de preocupação.

Para a partida que será disputada às 21h30min desta quarta-feira (24) no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Palmeiras tem baixas no time titular: o lateral-direito Mayke, com edema na coxa direita, e o zagueiro Murilo, com entorse no tornozelo direito, não devem entrar em campo. Antes, o técnico Abel Ferreira já havia perdido o lateral-esquerdo Piquerez, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e o atacante Estevão, com entorses no tornozelo e joelho esquerdos.

Já o vice-lanterna Fluminense busca subir mais na tabela e trabalha para ter o meia Kevin Serna à disposição contra o Palmeiras. O colombiano precisa ser regularizado para ser mais uma opção antes de um jogo que se mostra decisivo. Segundo a Parimatch, as odds para a vitória do Fluminense são de 3.92, enquanto o Palmeiras tem odds de 2.15, ou seja, o clube paulista é favorito para sair vencedor do confronto. O empate registra odd de 3.53.

São Paulo é favorito contra o líder Botafogo, o que ajuda Palmeiras

Em ótima fase após duas vitórias em sequência contra o vice-líder Palmeiras e o Internacional, o líder Botafogo enfrentará o São Paulo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (24), às 19h30, e o tricolor paulista terá um desfalque importante no Morumbis.

Luis Zubeldía, técnico do clube paulista, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 contra o Juventude na última rodada e não estará à beira do gramado na partida. Da mesma forma que Artur Jorge chegou e arrumou o Botafogo, Zubeldía desembarcou no São Paulo e deu um norte a um elenco que não vinha jogando bem com Tiago Carpini.

E com a boa campanha – o São Paulo ocupa atualmente a quinta colocação na tabela de classificação –, o tricolor é o favorito a vencer a partida, segundo a Parimatch: jogando em casa, o clube paulista conta com odd de 2.26, enquanto o Botafogo tem odd 3.82. O empate registra odd de 3.32.

