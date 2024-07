A busca pelo primeiro emprego é um momento crucial na vida de qualquer profissional. No entanto, essa fase pode ser repleta de desafios, especialmente quando os empregadores exigem experiências prévias e outras qualificações que muitos jovens ainda não tiveram a oportunidade de adquirir. Isso cria um ciclo vicioso: os candidatos não conseguem uma oportunidade porque não têm experiência, mas também não podem adquirir experiência porque não conseguem a oportunidade. Além disso, a falta de uma rede de contatos profissional pode dificultar ainda mais a entrada no mercado de trabalho.

Além da exigência de experiência, outras dificuldades incluem a falta de qualificação específica, a competição acirrada com candidatos mais experientes e as habilidades de entrevista e apresentação pessoal que ainda estão em desenvolvimento.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua do IBGE revelou que, no primeiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos era significativamente maior do que a média nacional, refletindo essas dificuldades.

No mercado de trabalho atual, os desafios incluem a constante necessidade de atualização e adaptação às novas tecnologias, além da pressão por desempenhos elevados e a insegurança econômica que pode afetar a estabilidade no emprego. Jovens profissionais também enfrentam a dificuldade de conciliar expectativas salariais com a realidade do mercado, além de lidar com ambientes de trabalho muitas vezes competitivos e pouco acolhedores para iniciantes​.

Mas afinal, o que responder quando perguntam se você tem experiência profissional, se você é um desses iniciantes?

É importante ser honesto, mas também estratégico. Destacar estágios, trabalhos voluntários, projetos acadêmicos e quaisquer outras atividades que demonstrem habilidades relevantes pode ser muito útil. Frases como “embora eu não tenha experiência formal na área, participei de projetos em [área relacionada] durante minha formação, onde desenvolvi habilidades em [competências específicas]” podem ajudar a mostrar que, apesar da falta de experiência, o candidato possui a capacidade e a disposição para aprender e se desenvolver.

Além disso, para vencer esta primeira etapa, recomendo investir em qualificação, buscar estágios e oportunidades de voluntariado e desenvolver uma rede de contatos que pode facilitar esse processo. Aprender a se apresentar de maneira eficaz em entrevistas pode fazer toda a diferença. Com perseverança e preparação, os jovens profissionais podem superar os obstáculos iniciais e construir carreiras bem-sucedidas.

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S, gestor de carreiras, doutor, mestre e graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e Master Black Belt pela mesma Universidade. Foi professor dos cursos de Black Belt, Green Belt e especialização em Gestão e Estratégia de Empresas da Unicamp, assim como de outras universidades e cursos de pós-graduação. Atuou como gerente de processos e melhoria em empresa de bebidas e foi um dos idealizadores do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica.

