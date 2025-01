FAM realiza prova de bolsas neste domingo. O acesso ao ensino superior continua sendo um desafio para muitos que desejam se profissionalizar e conquistar um espaço no mercado de trabalho. Neste período do ano, instituições de ensino superior em todo o país intensificam a oferta de bolsas de estudo por meio destes tipos de provas.

As tradicionais provas de bolsas são uma oportunidade única para quem busca reduzir os custos das mensalidades. Os descontos variam de 10% a 100%, conforme o desempenho dos candidatos e o regulamento de cada instituição.

Um exemplo é a FAM – Faculdade de Americana, que realiza duas edições anuais da Prova de Bolsas. A primeira acontece no início do ano letivo, e a segunda, no vestibular de inverno, destinada aos que desejam ingressar no meio do ano. Além disso, a FAM garante um desconto automático de 20% na mensalidade para todos os candidatos aprovados na prova, com exceção dos cursos EAD.

“Sabemos da importância do ensino superior para a comunidade e acreditamos que a Prova de Bolsas é essencial para facilitar esse acesso. Com os descontos concedidos, conseguimos colaborar diretamente para que mais pessoas realizem o sonho de se formar em uma faculdade de qualidade”, destacou o diretor-geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Com mais de 30 opções de cursos disponíveis, a grande novidade deste ano é o curso de Arquitetura e Urbanismo, que estreia com sua primeira turma em 2025, ampliando ainda mais o portfólio da instituição.

Histórias de superação e motivação

Para muitos, conquistar uma bolsa de estudos significa mais do que economia: é uma motivação para transformar o futuro. É o caso de Lucas Gonçalves Pinheiro, estudante de Engenharia Mecânica, que teve a vida acadêmica transformada pela Prova de Bolsas da FAM.

“Ganhar uma bolsa de estudos foi um marco importante na minha trajetória. Poder estudar em uma instituição reconhecida pela excelência, com um desconto que torna tudo mais acessível, é algo que me enche de orgulho e motivação”, declarou Lucas.

Não perca a chance de conquistar o seu futuro! Inscreva-se na Prova de Bolsas da FAM e faça parte de uma instituição que acredita no poder da educação. Mais informações em fam.br.

Prova neste domingo

Neste ano, a Prova de Bolsas da FAM será realizada no próximo domingo, dia 19, às 14h, na sede da instituição, localizada na Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene. O exame, presencial, será composto por 10 questões de conhecimentos gerais e uma redação.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de sexta-feira, dia 17 de janeiro, pelo site vestibularfam.com.br.