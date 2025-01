Férias: Tivoli Shopping ganha novo espaço para as crianças

O Tivoli Shopping recebe a atração “Aventura na Selva”, que ficará na Praça de Eventos até o início de março. O espaço conta com várias esculturas de animais da selva, com piscina de bolinhas, escorregadores e passagens com pequenos obstáculos, estimulando e exercitando a coordenação motora e equilíbrio das crianças.

A atração funcionará diariamente, das 11h às 22h, e é destinada a crianças a partir de 4 anos e que tenham até 1,40m.

O valor do ingresso é de R$40 por 30 minutos, sendo que para cada minuto excedente há acréscimo de R$1.

Para completar o lazer em família, o Tivoli oferece uma ampla variedade de opções, com áreas repletas de brinquedos e jogos para crianças de todas as idades, além da praça de alimentação e os restaurantes com sabores variados para agradar a todos.

“No Tivoli é possível encontrar diferentes atrações para toda família aproveitar as férias com conforto e diversão”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Espaço “Aventura na Selva”

Quando: 11 de janeiro a 09 de março de 2025

Horário: Diariamente, das 11h às 22h

Local: Praça de Eventos – Tivoli Shopping

OBS: Atração destinada a crianças a partir de 4 anos e que tenham até 1,40m.

Ingressos: R$40 por 30 minutos (para cada minuto excedente, há acréscimo de R$1).

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

www.tivolishopping.com.br