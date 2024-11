FAM recebe pelo 11º ano o selo de Instituição Socialmente Responsável da ABMES

Durante todo o ano letivo, a FAM – Faculdade de Americana está comprometida com ações sociais que, somadas às atividades acadêmicas, colaboram com a comunidade gratuitamente.

As ações sociais foram reconhecidas pela décima primeira vez pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O órgão certificou que a FAM manteve o compromisso social por meio de prestação de serviço à comunidade durante o ano de 2024.

Para que as ações sejam realizadas, a parceria entre Faculdade de Americana, alunos e comunidade deve existir em todos os eventos produzidos, por exemplo: Trote Solidário, Faculdade Aberta, Encontro com Educadores, Programa de Castração de Animais, Exposições FAM, Coworking FAM, Emprega FAM, Feira de Estágio, IntegraFAM, LudiFAM, InspiraFAM, além dos tradicionais atendimentos sociais realizados pelas clínicas escolas da área da saúde e do curso de Medicina Veterinária.

“A cada vez que recebemos este selo da ABMES é uma alegria muito grande. Afinal, é um reconhecimento importante das ações sociais promovidas pela Instituição. E claro, sempre agradecer a todos que participam dessas ações que beneficiam Americana e região”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.