Servidores participam de capacitação sobre a nova Lei de Licitações

Mais notícias da cidade e região

A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana realizou, nesta quarta-feira (27), uma capacitação destinada a todos os gestores e fiscais de contratos e atas de preços de secretarias municipais, DAE, GAMA, Ameriprev e Fusame. A atividade foi realizada no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no Jardim São Roque, com a presença de 124 servidores.

O principal objetivo do treinamento foi fortalecer as práticas de gestão na administração municipal, bem como assegurar o alinhamento às recentes mudanças na Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

“A capacitação abordou as principais atualizações legais e implicações práticas na gestão e fiscalização dos contratos e atas de registro de preços para garantir a conformidade jurídica e promover maior eficiência nos processos. E visa a correta aplicação das diretrizes da nova legislação, essencial para a execução eficiente e segura das atribuições dos gestores e fiscais”, esclareceu a procuradora e diretora da Secretaria de Negócios Jurídicos, Sylvia Helena Peres.

A Prefeitura de Americana investe na capacitação contínua dos servidores, com foco na melhoria do serviço público e dos trabalhos prestados à população, aumento da eficiência e produtividade e promoção do desenvolvimento profissional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP