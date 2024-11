Homem agride ex-mulher com criança de colo em Americana

Um homem de 44 anos agrediu sua ex-companheira, de 41 anos, que estava com uma criança de colo. O caso aconteceu na região do São Vito, em Americana, nesta quinta-feira.

Segundo a Guarda Municipal de Americana (GAMA), que atendeu a ocorrência, por volta das 23h30 a equipe foi solicitada via controle com a informação de que uma mulher com uma criança de colo estaria sendo agredida na via pública.

No local, os guardas visualizaram ambas as partes discutindo em frente à residência. Após serem separados e questionados, a vítima afirmou que estaria sendo agredida pelo ex-companheiro e que ela tinha uma medida protetiva.

O agressor afirmou, ao ser questionado, que recebeu a notificação do oficial de justiça, onde proibia o mesmo de se aproximar da ex-mulher, no entanto confessou que descumpriu a medida e brigou com a mesma.

Com tudo, ambas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde os fatos foram narrados ao delegado de plantão, que deliberou pela prisão do agressor, ficando este à disposição da justiça.