Farmácia Central e de Alto Custo da Saúde da Prefeitura de Nova Odessa terá plantões especiais durante o recesso

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta semana o calendário especial de fim de ano da Farmácia Central e da Farmácia de Alto Custo municipais, que ficam no mesmo endereço – na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Centro. Neste ano, o recesso de festas dos órgãos não essenciais do Município vai de 20 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025.

Assim, a Farmácia Central vai atender a população nos dias 23/12, 26/12, 27/12, 30/12, 02/01 e 03/01, sempre das 8h às 12h. Já a Farmácia de Alto Custo (que funciona no mesmo prédio do antigo CTVP, mas é um serviço distinto da Farmácia Central) vai atender nos dias 23/12, 26/12, 30/12 e 02/01, também das 8h às 12h.

“Funcionaremos no recesso. A Farmácia de Alto Custo vai abrir menos dias porque agora os pacientes são atendidos por agendamento, e todos serão atendidos antes do recesso. Então o Alto Custo vai atender em forma de plantão durante os dias de recesso apenas para tirar dúvidas de processos ou se houver algum paciente ‘atrasado’. Mas todos os pacientes receberão seus medicamentos antes do recesso”, garantiu a secretária de Saúde do Município, Adriana Welsch.

Já em relação à Farmácia Central, segundo ela, “os pacientes estão sendo orientados a vir retirar seus medicamentos de uso contínuo antes do recesso. Para que, nos dias de plantão, possamos atender os pacientes que precisem de algum medicamento de urgência ou algum atrasado”, justificou.

Já os dois pontos de distribuição de medicamentos descentralizados da Rede Municipal de Saúde, criados em 2021 pela atual gestão municipal, não vão funcionar durante o recesso de final de ano. Eles estão localizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 7, situada no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e 5, do Jardim Alvorada.

ALTO CUSTO

Desde novembro de 2023, a Farmácia de Alto Custo da Secretaria de Saúde da Prefeitura passou a adotar sistema de agendamento prévio por telefone para a entrega de medicamentos de alto custo aos pacientes com processos ativos (aqueles que já fazem a retirada habitualmente). Os telefones do órgão são o (19) 3466-1173 e o 3466-2493.

Lembrando que, para atendimento e recebimento de medicamentos gratuitos nas farmácias da Rede de Saúde da Prefeitura, a pessoa deve estar com o Cartão Mais Saúde (municipal), ter mais de 18 anos e apresentar a receita dentro da validade – sendo de seis meses para medicamentos básicos de uso contínuo, 30 dias para medicamentos de controle especial e 10 dias (receitas em duas vias) para antibióticos.

