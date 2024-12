Jesus Vendedor perde cadeira com vitória de Wilson no TSE

Informativo sobre Retotalização e Diplomação – Santa Bárbara d’Oeste

No dia 17 de dezembro de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelo candidato Wilson de Araújo Rocha, reformando o acórdão recorrido e deferindo o registro de sua candidatura ao cargo de vereador do município de Santa Bárbara d’Oeste nas eleições de 2024.

Após a decisão, foi publicado o Edital nº 44, dando ampla publicidade e transparência à retotalização dos resultados eleitorais no município, com a sessão agendada para o dia 20 de dezembro de 2024, às 12 horas.

Leia + sobre política regional

Concluída a retotalização, constatou-se que o Partido União, ao qual o candidato Wilson de Araújo Rocha é filiado, obteve votos suficientes para que:

•Wilson de Araújo Rocha fosse declarado eleito e diplomado;

•Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca fosse declarado primeiro suplente e também diplomado nessa condição.

Com essa atualização, o resultado reflete a nova composição da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, conforme decisão do TSE e procedimentos regulares de diplomação, com a finalidade de salvaguardar a vontade popular.