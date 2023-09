O apresentador Faustão Silva foi internado às pressas

na capital paulista. Ele passou por cirurgia de um transplante de coração há três semanas. O hospital Albert Einstein informou, por meio de nota, que a internação foi feita para o acompanhamento de rotina da cirurgia.

Ele havia sido internado poucos dias depois de ter apresentado o último programa na TV Bandeirantes.

O transplante de Faustão foi envolto em polêmicas por conta da fila do SUS. Para fazer a cirurgia fora do Brasil, ele teria que desembolsar cerca de R$ 8 milhões.

