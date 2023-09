Mama volumosa e os problemas de saúde

A hipertrofia mamária, caracterizada pelo crescimento excessivo (volumosa)

das glândulas mamárias, afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Além dos aspectos físicos, essa condição pode causar desconforto emocional e problemas de saúde como dores e doenças na coluna. Os homens também podem apresentar crescimento anormal no peitoral, a chamada ginecomastia.

Geralmente, a hipertrofia mamária tem causa desconhecida, porém, em alguns casos, pode estar relacionada a fatores genéticos e hormonais e seu início se dá na adolescência.

O cirurgião plástico Dr. Fernando Amato diz que é considerada uma mama volumosa (com hipertrofia) quando é necessário ressecar de 500 a 1.000g. Quando ultrapassa esse volume é considerado gigantomastia, ou seja, hipertrofias gigantes, que ultrapassam os volumes convencionais.

O tratamento da hipertrofia nos seios consiste em tratamento cirúrgico para a redução das mamas (mamoplastia redutora, redução, mastoplastia) com ressecção do tecido excedente e reposicionamento da aréola (mastopexia). A cirurgia segue três níveis de classificação, sendo:

pequenas a moderadas: ressecam-se de 150 a 500g de cada lado

grandes: ressecam-se de 500 a 1.500 g por lado

redução maciça: ressecam-se acima de 1.500g de cada lado

“Por uma questão legal, procura-se realizar a cirurgia em pacientes acima dos 18 anos. Porém, muitas adolescentes entre 14 e 15 anos já possuem as mamas com o diagnóstico de hipertrofia mamária. Para esses casos, o especialista, juntamente com os pais ou responsáveis, definem o melhor momento para realizar a cirurgia”, explica Dr. Amato.

O cirurgião plástico lista abaixo os cuidados no pós-operatórios da cirurgia de redução dos seios:

· Movimentação: Geralmente não existe restrição de andar no pós- operatório, mas pode ter limitação na movimentação dos braços, não devendo se elevar acima dos ombros.

· Dirigir: Não deve dirigir nos primeiros dias, e pode ter uma restrição até um mês. Mas isso vai depender de cada caso e técnica utilizada.

· Lavar o cabelo: Não tem restrição de lavar o cabelo, mas pode ter restrição na movimentação dos braços, como explicado acima.

· Sutiã: Pode ser recomentado o uso de sutiã cirúrgico por um período médio de um a três meses.

Medicações: Pode ser prescrito antibiótico, analgésicos, antiinflamatórios.

Como toda cirurgia, a hipertrofia mamária também pode apresentar alguns riscos, entre eles hematoma, infecção, trombose venosa profunda, deiscência (abertura dos pontos), cicatriz inestética, necrose e comprometimento da sensibilidade da aréola.

Sobre o Dr. Fernando C. M. Amato – Graduação, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Mestrado pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Membro Titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS).

