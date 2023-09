A primavera começa já com jeito de verão: muito calor. Em Brotas, destino de turismo de aventura no interior de São Paulo, o início da nova estação marca a abertura da temporada das águas. Afinal, nada melhor do que se refrescar na natureza. Abertas à visitação, com infraestrutura para receber o turista, são onze cachoeiras – a queda da mais alta é de 60 metros – e cada uma com um atrativo e um charme específico. Em algumas, é possível fazer rapel para adicionar emoção ao passeio.

Além das cachoeiras, há o rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo, e que corta a área urbana de Brotas formando o Parque dos Saltos, um espaço aberto à visitação gratuitamente. É neste rio que se pratica o rafting, uma das principais atividades de aventura de Brotas, assim como boia cross. Outro ponto turístico do Jacaré-Pepira é no Bairro do Patrimônio, onde suas águas são represadas formando um lago gigante para esportes náuticos, como stand up.

Também opção para se refrescar, mas muito mais para se contemplar, é a nascente Areia que Canta, que é um fervedouro semelhante aos do Jalapão exclusiva aos hóspedes do hotel de mesmo nome. A sensação é de se estar num oásis! E há diversas piscinas para day use, além de outras atividades turísticas, nos sete ecoparques de Brotas: Cassorova, Recanto das Cachoeiras, Viva Brotas, Poção, Eco Parque Jacaré, Sítio Pantanal e Cachoeira do Martello. Aliás, os ecoparques sempre estão agregando novidades, seja nas atividades oferecidas ou na gastronomia, o que torna o day use ainda mais interessante. O Cassorova e o Recanto das Cachoeiras, por exemplo, inauguraram recentemente novas piscinas.

Atividades na natureza não faltam. Além do rapel, rafting, stand up e boia cross, tem kayak, canoagem, flutuação, tirolesa, arvorismo, cavalgada, bike tour, treeking e quadriciclo. Com um leque de opções assim, o calor não atrapalha quem quer se aventurar e se exercitar. Ao contrário: motiva. E várias dessas atividades também são oferecidas para as crianças, numa versão mais light, como o minirrafting. Aliás, essa é a melhor época do ano para que elas iniciem nas atividades aquáticas ao ar livre porque não há risco de sentir frio. É a dica para pais, mães, tios e avós escolherem Brotas para comemorar o Dia das Crianças com a molecada.

Comer, beber e passear

Quem faz tempinho que não vai a Brotas também encontrará novidades na área urbana. Uma delas é o espaço gastronômico aberto ao lado do Parque dos Saltos, com vista para o rio Jacaré-Pepira. Lá funcionam dois restaurantes – Kanoas Bar Brotas e Santa Cruz – e o Espaço do Pastel. Num ambiente muito descontraído, com árvores e iluminação caprichada, é possível degustar as delícias ouvindo o barulhinho bom das corredeiras do Jacaré-Pepira.

Em Brotas, o centrinho para comer e passear é Avenida Mario Pinoti, que inclusive atravessa o Parque dos Saltos. A via concentra restaurantes, bares, cafés, lojinhas, sorveterias e operadoras de turismo. Lá também fica o Alameda Catharina, o “shopping” de Brotas e que tem tudo para as famílias, e o charmoso Cine São José. Também é nessa via que está o Saint Spa, uma das novidades da cidade e que funciona para day use.

Ainda dentro da cidade, mas no extremo oposto do rio Jacaré-Pepira fica o CEU (Centro de Estudos do Universo), indicação certeira para diversão noturna de adultos e crianças. É considerado um dos observatórios mais completos do Brasil. Pelos potentes telescópios do observatório é possível explorar planetas e nebulosas, além de visitar o museu de astronomia do local.

Para os adultos, outra atração são as cervejarias artesanais. Nos últimos tempos, Brotas tem demonstrado também vocação para a produção deste tipo de bebida. Atualmente, são cinco cervejarias sediadas no município e que conquistam os turistas. Além da tradicional e premiadíssima Brotas Beer, agora o município conta também com a Aventura Líquida, Casa das Minas, Cultiva e Limonis Beer. A Brotas Beer tem, inclusive, um bar anexo onde é servida a cerveja e o chope da marca. Mas a Aventura Líquida, Casa das Minas e Cultiva também abrem para degustação.