O primeiro semestre de 2023 apresentou um aumento da demanda de corridas via mototáxi em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com um levantamento realizado pela Gaudium, startup de tecnologia com soluções para a mobilidade e logística, houve um crescimento de 14% na demanda. O estudo analisou as plataformas criadas com a Machine, tecnologia da Gaudium que auxilia no desenvolvimento de aplicativos de transporte e entregas.

Apesar dos números, esse crescimento não vem de agora: entre os anos de 2021 e 2022, o aumento da demanda por viagens particulares via mototáxi foi de 84%, com destaque para a região Sudeste que, no ano passado, teve um faturamento de R$ 17 milhões de reais com o modelo de transporte.

Até o mês de agosto deste ano, ainda segundo o levantamento, o estado de Minas Gerais liderava o ranking como o maior usuário do mototáxi, com um faturamento de R$ 14 milhões, seguido pelo estado de Rondônia (R$ 6 milhões) e do Pará (R$ 4 milhões).

Em termos de movimentação financeira geral, até o mês de agosto a solução de transporte já movimentou R$ 28,4 milhões, o que representa 23% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

Para Ricardo Góes, sócio da Gaudium, esse aumento da demanda se dá pela agilidade e preços atraentes que o mototáxi dispõe. “O modelo de transporte, embora não regulado em algumas grandes capitais, é muito atrativo ao público por ser mais barato do que os convencionais, e por garantir um tempo menor entre os locais de pedido e destino.”

Recortes regionais de faturamento em 2021 e 2022

O levantamento aponta também o ranking de faturamento regional dos serviços de mototáxi em 2021 e 2022. Enquanto o Nordeste liderou esta lista em 2021, com um faturamento de R$ 8 milhões, seguido pelas regiões Norte (R$ 6 milhões) e Sudeste (R$ 5 milhões), no ano passado essa última avançou para a 1ª colocação com um faturamento de R$ 17 milhões, com o Nordeste e o Norte logo atrás, dispondo de faturamentos correspondentes a R$ 9,9 milhões e R$ 9,5 milhões, respectivamente.