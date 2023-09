Antes de retornar ao Brasil, Presidente @LulaOficial

falou sobre o encontro com Zelensky e destacou que o único caminho para resolver o conflito é o diálogo: “A construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia.”

Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países.

Esta inédita parceria entre Brasil e Estados Unidos se concentra em cinco desafios urgentes. A proteção de direitos trabalhistas, a promoção do trabalho digno nos investimentos público e privado, o combate à discriminação no local de trabalho e abordagens centradas nos trabalhadores na transição para as energias limpas e o uso da tecnologia e das transições digitais em prol do trabalho decente. Precisamos garantir que as novas tecnologias sirvam para melhorar a qualidade de vida de todos e todas. Vamos continuar a colocar o direito dos trabalhadores no centro das discussões de fóruns multilaterais, seja na OIT, na presidência brasileira do G20 ou na COP30.