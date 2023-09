Polícia prende ladrão da farmácia do Jd Europa

A polícia prendeu o ladrão que atacou

uma farmácia no Jardim Europa em Santa Bárbara d’Oeste na semana passada. Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Americana detiveram o homem de 36 anos por ser suspeito de assaltar farmácia em Santa Bárbara d’Oeste. Ele havia roubado o comércio no começo do mês.

A equipe cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele nesta quarta-feira (20).

No ataque que fez no dia 3 de setembro, o homem fez o limpa e levou todo o dinheiro do caixa.

Câmeras de segurança registraram o criminoso em ação, Ele levou da farmácia um total de R$ 227. Após o ataque, o homem fugiu em uma moto.

Os homens da lei conseguiram identificar o bandido e obtiveram um mandado de busca e apreensão e prisão temporária.

Nesta quarta, os policiais seguiram até a casa do investigado no bairro Parque Gramado, em Americana. No local, a equipe encontrou a moto, uma camiseta e um capacete, usados na ação criminosa.

