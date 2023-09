Servidores da Unacon, HM e UPA com apoio emocional

Os funcionários da Unacon, UPA

(Unidade de Pronto Atendimento) São José e do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi contam com o Plantão de Apoio Emocional (PAE) desde o início deste mês. O novo serviço interno tem o objetivo de acolher e auxiliar os colaboradores na resolução de situações pessoais e/ou profissionais.

O projeto foi lançado em meio às ações da campanha Setembro Amarelo no Hospital Municipal, com atividades dedicadas à conscientização sobre a saúde mental, com foco na prevenção ao suicídio. Antes do início do PAE, uma equipe de psicólogos do HM percorreu as alas da unidade informando aos colaboradores o início do serviço e explicando o seu funcionamento.

Psicóloga clínica do HM, Ana Cláudia Vieira Bessa observa que o Plantão de Apoio Emocional estende a prática da psicologia ao ambiente de trabalho. “O serviço se configura no atendimento individual, realizado nas dependências do hospital, feito por psicólogos devidamente preparados em horários pré-estabelecidos. Vale destacar que esse time de psicólogos vai exercer essa atividade aqui no HM norteado pelos princípios éticos que regem a profissão”, explica.

Os atendimentos serão feitos pela psicóloga do setor de Recursos Humanos, Juliana Fátima de Oliveira Santos, na Sala da Psicologia, às quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 9h30, mediante agendamento prévio.

“Estaremos lá para ouvi-los, sem críticas e julgamentos, para tentar entender o problema e ajudá-los no que for possível. A saúde emocional de vocês é de extrema importância. Como vocês estão cuidando de pessoas, vocês também precisam de cuidados”, disse Juliana a um grupo de funcionários da Hemodiálise, durante a visita de apresentação do PAE.

Psicologia clínica e gestão dos recursos humanos

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), administradora do Hospital Municipal, da Unacon e da UPA São José, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana, possui times de psicólogos atuando em duas frentes: na psicologia clínica e na gestão dos recursos humanos.

Diariamente, a equipe de psicólogos clínicos realiza o atendimento à beira-leito, acolhendo pacientes e familiares. Já os psicólogos do RH, que atuarão no PAE, são responsáveis pelo atendimento de demandas e necessidades emocionais dos funcionários.

