O que vai acontecer com o PV em Americana?

Dono da maior bancada da Câmara de Americana ao lado do combalido PSDB com três vereadores, o Partido Verde vai entrar em 2024 com um grande dilema. Mas talvez o dilema mesmo seja para os vereadores Thiago Martins, Rovina e Léo da Padaria.

Afinal, o PV está na federação junto com PT e PCdoB e vai ter que montar uma chapa de 20 candidatos para a disputa de renovação de parlamentares para um novo mandato.

Principal liderança local do partido por quase 20 anos, o prefeito Chico Sardelli teve anunciada sua saída há quase um ano, mas ainda não foi oficializada a ida para o PL- que deve mesmo acontecer.

Junto a Chico, existe toda uma estrutura (hoje boa parte lotada na prefeitura) de filiados ao PV. Existe a possibilidade de alguns verdes ficarem no partido e travarem uma disputa com o PT na formação da chapa para 2024.

LULA E PT– Já no terceiro mandato com presidente, Lula ainda não tem índices muito positivos de popularidade em Americana. Perdeu na proporção de 2 pra 1 para Jair Bolsonaro em 2022 na cidade. Mas ele é governo e existe a tendência de recuperação da imagem para uma parte considerável. Ter um governo forte na oposição não é algo que Chico queira em 2024, por isso um PV mais alinhado e um PT não tão agressivo podem soar interessantes no projeto de reeleição.

Ao PT, vale a pena ponderar a parceria caso exista apoio para as campanhas de vereador do partido, que ainda não tem nome forte para a disputa a prefeito.

