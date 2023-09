Rio Tietê vai ter mais US$ 1 bi na despoluição

Mais US$ 1 bilhão pra despoluir o rio Tietê

Cerca de R$ 4 bilhões serão oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de 9 instituições financeiras, em novo programa de crédito que deve ser lançado em breve pelo Estado para incentivo às empresas, ao turismo náutico e à infraestrutura voltada ao setor. Essas foram algumas das informações divulgadas hoje, 20, pelo Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, durante o 8º Congresso Internacional Náutica, que integra a programação do São Paulo Boat Show, maior feira do setor da América Latina que abre ao público amanhã, dia 21, às 15h, no São Paulo Expo.

Além disso, com mais de 1,1 mil km de águas e com a recente notícia do aumento da poluição do Rio Tietê, a previsão do Governo de São Paulo é a liberação de R$5,6 bilhões para revitalização e tornar as suas vias navegáveis, conforme informações do presidente do Fórum Náutico Paulista e do Instituto Marinas do Brasil Castelo Branco.

Durante o Congresso, o Secretário do Turismo de SP reforçou ainda os investimentos em estruturas náuticas e turísticas previstas e em desenvolvimento no Estado de São Paulo. 13 municípios já estão confirmados para receberem as primeiras estruturas náuticas: Araçatuba, Avaré, Fartura, Mira Estrela, Pederneira, Pereira Barreto, Piraju, Presidente Epitácio, Rosana, Rubinéia, Sales, Timburi e Três Fronteiras, o que deve impactar em mais de R$ 2,5 bilhões na economia com o turismo nesses municípios.

Além disso, a movimentação direta e indireta deve passar para R$ 8 bilhões/ano daqui 10 anos. O projeto em Avaré já está em andamento. Lucena também destacou ações que vêm sendo estruturadas por meio do Fórum Náutico Paulista e que serão apresentadas ao Governo até o dia 15 de novembro para a implantação do Plano Estadual de Desenvolvimento do Turismo Náutico. O estudo engloba uma série de projetos e ações, incluindo um projeto turístico ao Rio Tietê, além de ações voltadas aos esportes náuticos, criação de distrito turístico, mais estruturas, novas marinas, museus submarinos e escolas de navegação. A intenção também é levar a proposta ao governo de passar de 13 a 30 estruturas náuticas em SP com envolvimento da iniciativa privada.

Conforme informações divulgadas no congresso, atualmente, a participação do turismo náutico no Brasil representa apenas 0,02% do PIB brasileiro, porém, com grande potencial. Apenas em São Paulo, são 600 km de águas litorâneas, mais de 4,2 mil km de rios e 50 reservatórios (entre lagos e represas), além de 120 municípios com alto potencial para o turismo náutico.

Serviço

Quando: De 21 a 26 de setembro de 2023

Onde: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, – SP, 04329-900)

Horário: Dia 21 das 15h às 22h e de 22 a 26 de setembro das 13h às 22h (no último dia, o evento encerrará às 21h)

