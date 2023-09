Minuta- Na delação feita a Polícia Federal este mês, Mauro Cid

revelou que Bolsonaro organizou reunião com cúpula militar para avaliar golpe no país. O documento teria sido entregue pelo assessor Filipe G Martins, da ala olavista do governo. Ele teria levado o material a Bolsonaro, que passou então a tratar com os militares como seria o golpe após a derrota para Lula.

Ainda presidente, Bolsonaro se reuniu, no ano passado, com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar de seu governo para discutir detalhes de uma minuta que abriria possibilidade para uma intervenção militar.

Se tivesse sido colocado em prática, o plano de golpe impediria a troca de governo no Brasil. Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião onde uma minuta de golpe foi debatida entre os presentes Para as Forças Armadas é uma desmoralização, além de crime.

A avaliação é que fica cada vez mais difícil a situação do ex-presidente. Muitos juristas avaliam que ele pode mesmo ir para a cadeia por conspirar contra o estado democrático de direito.

A pena para o tipo de crime seria de até 12 anos de prisão.

