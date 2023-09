Coca-Cola tem 700 vagas. Veja as de Sumaré

Coca-Cola com vagas em Sumaré

A Gi Group Holding, multinacional italiana reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho, e a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, anunciam a abertura de mais de 700 vagas temporárias em quatro estados brasileiros, referentes ao Plano Verão 2023 da engarrafadora.

As oportunidades de trabalho são sazonais, para diversas regiões de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, com contratações recorrentes para suprimento de vagas, podendo se estender até janeiro de 2024. As áreas de atuação são: ajudante operacional, auxiliar de entregas, conferente, motorista entregador, motorista manobrista, promotor(a) de vendas, operador(a) de empilhadeira, técnico(a) de manutenção, entre outras. Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado.

As vagas serão geridas pela divisão de temporários e efetivos da Gi Group Holding, que estará à frente da seleção e contratação de profissionais para reforçar a operação na alta temporada.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os interessados devem acessar e concorrer às vagas disponíveis neste link para verificar os detalhes e a documentação necessária para cadastrar seus currículos. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e disponibilidade de horário. Alguns pré-requisitos podem variar de acordo com o cargo escolhido, como experiência em centro de distribuição e facilidade para lidar com cargas.

Sobre a Gi Group Holding

Fundada em 1998 em Milão, Itália, a Gi Group Holding é uma das principais prestadoras de serviços voltados à evolução do mercado de trabalho no mundo. Por meio de um ecossistema de soluções para RH e terceirização de serviços gerenciados que conta com seis divisões globais (Gi Group, Gi BPO, Wyser, Grafton, Intoo e Tack TMI) e duas locais (Gi Group Horeca e C2C), o grupo possui uma oferta integrada para empresas de todos os segmentos. A Gi Group Holding trabalha para promover um mercado sustentável, ágil, eficiente e gratificante para empresas e profissionais, atendendo às suas necessidades em constante transformação. A companhia possui mais de 6.000 funcionários e, graças à sua presença direta e às suas parcerias estratégicas, está presente em mais de 100 países na Europa, APAC, Américas e África. Prestando serviços a mais de 20mil clientes e com faturamento de 3,3 bilhões de euros (2021), a Gi Group Holding é a 5ª maior empresa europeia de recrutamento & seleção e a 16ª em todo o mundo, de acordo com a SIA – Staffing Industry Analysts. No Brasil, a Gi Group Holding possui 21 filiais e atua em todo o território nacional.

Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 27 vagas para esta quarta-feira

r

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 27 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (20/09) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência. (1 vaga)

AJUDANTE CARGA E DESCARGA – Masculino, com experiência. (4 vagas)

AJUDANTE DE PIZZARIA – Masculino, ensino médio, acima de 25 anos. (1 vaga)

AJUDANTE DE TINTURARIA – Masculino, não precisa experiência. (2 vagas)

AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência e disponibilidade para entrar às 5h. (1 vaga)

AUXILIAR RH – Graduação em RH e experiência com registro, experiência em folha de pagamentos, controle de ponto, admissão, rescisão, homologação, e demais rotinas de departamento pessoal e curso avançado de excell. (1 vaga)

ELETRICISTA/MECÂNICO DE AUTOS – Com experiência. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA – Operador de Injetora, Operador de Serigrafia – Com experiência. (2 vagas)

FRESADOR – Com experiência. (1 vaga)

MOTORISTA D – Três anos de experiência e curso MOPP. (1 vaga)

MOTORISTA/ENTREGADOR DE ANIMAIS – CNH B, conhecimento em Pet Shop e habilidade com animais. (1 vaga)

OPERADOR DE TORNO CNC – Com experiência. (1 vaga)

PORTEIRO – Masculino, entre 25 a 55 anos, ensino médio, para postos em empresa em Nova Odessa. (2 vagas)

SUPLENTE TECELÃO/AJUDANTE GERAL – Não necessita experiência, mas comprometimento para aprender. (4 vagas)

TÉCNICO QUÍMICO JR – Atuar como técnico químico júnior na área operacional, realizar atividades pertinentes ao setor, auxiliar no processo de produção (pesagem de materiais seguindo receitas), efetuar a limpeza de tanques, conforme instrução de trabalho. (2 vagas)

TOSADOR DE ANIMAIS – Com experiência. (1 vaga)

VENDEDOR DE AUTO CENTER – Com experiência. (1 vaga)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP