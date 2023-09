Ousadia e versatilidade! Esse é Vini Drumond, artista que vem

deixando sua marca de forma imutável no cenário da música sertaneja. “Ao Vivo em Americana” soa como o início de um grande legado, projeto primoroso registrado na cidade de Americana, interior de São Paulo, no primeiro semestre deste ano. A gravação resultou em um material rico e emocionante, dividido em etapas, como a que chega hoje em todas as plataformas de distribuição digital. Ouça aqui

Quatro faixas integram o EP: “Insistência”, “Sem Medo de Amar”, além de dois pot-pourri com “Invasões”, “Pense Em Mim”, e “Eu Quero Só Você”, homenagem à dupla Jorge e Mateus, com clipe disponibilizado em 29 de setembro, e “Ferida Curada”, “A Gente Continua”, “Hoje Eu Tô Excelente”, tributo a Zé Neto e Cristiano no YouTube em 13 de outubro.

“Insistência”, canção que encabeça a segunda fase de lançamento do álbum, contou com a participação especial da cantora Elis Justi, parceira no escritório Top Music, responsável pela gestão da carreira de ambos. No YouTube, o público poderá assistir o filme oficial em Assista aqui

“É uma música que a gente acredita bastante, traz um refrão bem chiclete, que gruda na cabeça e conta a história de uma pessoa que está tentando fazer de tudo para a relação dar certo. Muita gente vai se identificar com o enredo, inclusive já passei por essa situação. A galera vai amar”, conta Vini.

Já a romântica “Sem Medo de Amar”, ao contrário de “Insistência”, traz uma história de amor que deu certo. “A música é uma moda muito bonita e já estava há muito tempo na Top Music. Deixamos a canção com uma pegada latina e bem quente! É uma história de amor muito linda“, completa. O filme chega no YouTube em 6 de outubro.

Sobre os medleys, Vini Drumond conta que “foi uma tarefa muito difícil escolher as músicas, afinal, são cantores que fazem parte da minha formação como artista. Queria canções que marcaram a minha carreira e que não tivessem sido tantas vezes regravadas. Então, selecionamos as melhores e o resultado ficou incrível e muito bacana de tocar e cantar. Espero que todos abracem com muito carinho“.

A produção musical de “Ao Vivo em Americana” tem a assinatura de Marcelo Cheba. É dele alguns trabalhos emblemáticos de artistas consagrados, como Bruno e Marrone, Solange Almeida, George Henrique e Rodrigo, Léo Chaves, Felipe Araújo, dentre outros.

O álbum contempla 10 canções, sendo sete autorais e três regravações. As faixas “Cama Com Parede”, “Bebida Adulterada” e “Eu Não Volto”, lançadas na primeira fase, contabilizaram milhões de streams e estão disponíveis em todas as plataformas digitais e YouTube.

Ouça: https://onerpm.link/VDAoVivoAmericana2

Assista: https://youtu.be/vxaAXNty37I