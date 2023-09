Veja imagens internas do castelo do cantor Zé Rico

Num vídeo de mais de duas horas, gravado pelo youtuber Giovani Duarte, cenas impressionantes do famoso castelo do cantor americanense, são reveladas.

Zé Rico morreu em março de 2015, após internação no hospital da Unimed, na cidade de Americana.

O garganta de ouro do Brasil passou décadas construindo o castelo às margens da Rodovia Anhanguera, no local, até piscina em forma de violão e um campo de futebol faziam parte dos atrativos.

Vídeo completo no canal: Giovani P Duarte.

