Juju Andrade, de Americana para os palcos do Brasil

Juju Andrade, este é o nome artístico de

Ana Julia Pires de Andrade. A criança de 11 anos que desde os seus 3 anos de idade vem se destacando no cenário nacional pelo talento e unção para adorar a Deus.

JUJU ANDRADE já participou de inúmeros trabalhos onde foi demonstrando o lindo chamado que Deus lhe deu para cumprir aqui na terra. Foi selecionada para cantar no programa do vovô Raul no SBT onde teve o privilégio de cantar junto com o fenômeno da música gospel Gabriela Rocha.

Na região de Campinas chegou a participar de vários programas em diversas cidades.

Americanense com muito orgulho tem tido o privilégio de representar sua linda e amada cidade natal por onde passa.

A pouco tempo acabou de gravar o DVD deixa vir com outro fenômeno da música gospel o cantor Talles Roberto e isso tem aberto várias portas para ela se apresentar em shows com o próprio cantor e também para outros shows com muita visibilidade.

JUJU ANDRADE tem visto seus projetos de vida se concretizarem e mesmo com pouca idade, ainda sendo uma criança tem tido muito destaque e o que aumenta seus fãs é nada mais nada menos que sua simplicidade e humildade!

Temos certeza que muitos projetos maravilhosos virão e muita alegria e paz a pequena cantora JUJU ANDRADE irá proporcionar aqueles que tiverem o privilégio de escutar suas músicas .

Foi Benção @cantorajujuandrade.oficial sua Participação no Show do @thallesroberto aqui em Rio das Pedras/SP. Que Deus continue te usando poderosamente. Abraços

Autora da música Santo Espírito com um clipe fenomenal tem levado as pessoas a sentir a presença de Deus em âmbito nacional.

JUJU ANDRADE uma criança que adora louvar a Deus, levar paz aos corações e representar sua cidade natal com muito orgulho!!!

