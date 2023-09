Santa Bárbara recebe Festival Paralímpico dia 23

A 2ª etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 acontecerá

no dia 23 de setembro em Santa Bárbara d’Oeste. Realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio da Prefeitura, equipe SBAtletismo / Seme, Unip EAD Santa Bárbara, FAM (Faculdade de Americana), McDonald’s e patrocínio Loterias Caixa | Governo Federal, o festival ocorrerá no Ginásio “J.J. Bellani”, ao lado do Parque Araçariguama, das 8h30 às 12 horas,

O Festival Paralímpico tem como público-alvo crianças e jovens deficientes de 8 a 17 anos com deficiência, reunindo as modalidades de Atletismo, Vôlei Sentado, Basquete em Cadeira de Rodas e Badminton. As inscrições são limitadas (250 vagas gratuitas) e podem ser feitas até o dia 19 de setembro – ou enquanto até alcançar o limite de 250 vagas – e os participantes terão direito a camiseta do evento, certificado e lanche.

Leia + Sobre todos os Esportes

Além de Santa Bárbara, a 2ª etapa do Festival Paralímpico ocorrerá simultaneamente em outras 117 cidades do País. A 1ª etapa ocorreu no dia 20 de maio no Município. “Santa Bárbara foi uma das poucas cidades do País a ser selecionada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para sediar este evento. Isso demonstra o quanto a nossa estrutura esportiva e o quanto o trabalho de todos da Secretaria de Esportes são referência. Esporte é inclusão. E é para todos! O que fazemos à frente da Prefeitura é integrar, é cuidar, com todo o carinho, de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no link de inscrições de evento (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScux_qXrrusUm5owgYno8H7yeGZcQdD8aceU_Dtg6joCDCiNA/viewform) ou diretamente na Secretaria Municipal de Esportes, localizada à Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. O telefone para contato é o (19) 3455.1231 ou 3455.1612.