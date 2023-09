Cidade Jardim perde pro Zanaga e está fora do amador

O futebol amador de Americana, o Gigantão, agitou o Centro Cívico na noite desta quarta-feira. Com o estádio lotado, o time Zanaga bateu o Cidade Jardim por 2 a 1 e eliminou o rival do campeonato.

Todos os gols da partida do amador, que terminou às 21h15, foram feitos no segundo tempo. Quem esteve presente se deparou com provocações e xingamentos ao longo da partida.

No ano passado, os dois times se enfrentaram em uma final polêmica, que resultou, inclusive, em briga. Por esse motivo, o jogo de ontem teve a segurança reforçada.

