O Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, realizou a quinta rodada das categorias sub-12 (ouro e prata), sub-14 e sub-16 no último domingo (17). As partidas aconteceram nos campos do Santa Maria, Victorio Scuro, São Vito, Morada do Sol e Cidade Jardim.

As equipes destas categorias voltam a campo no próximo domingo (24) para a sexta e última rodada da fase de grupos. Já os times das categorias sub-8 (ouro e prata) e sub-10 (ouro e prata) disputam as semifinais no sábado (23).

“Teremos muitas decisões no próximo final de semana do Gigantinho. Os garotos estão dando um show dentro de campo e as famílias estão apoiando bastante nas arquibancadas. Esse é o espírito do campeonato”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

5ª rodada – Domingo, 17/09

Santa Maria

Unidos A 6 x 0 Santa Cruz A (sub-12 ouro)

Unidos B 1 x 0 Santa Cruz B (sub-12 prata)

Unidos 5 x 2 Santa Cruz (sub-14)

Projeto Praia Azul 0 x 9 Santa Cruz (sub-16)

Victorio Scuro

Colorado 1 x 2 Projeto FC (sub-12 ouro)

Jardim da Paz 7 x 0 Estrela Azul (sub-12 prata)

Colorado 6 x 2 Projeto FC (sub-14)

Colorado 3 x 1 Estrela Azul (sub-16)

São Vito

São Manoel A 0 x 3 Ipiranga (sub-12 ouro) – WO

São Manoel B 0 x 3 São Vito (sub-12 prata) – WO

São Manoel 0 x 6 Ipiranga (sub-14)

CT Torino 2 x 1 Ipiranga (sub-16)

Morada do Sol

Instituto Jr Dias 0 x 2 Morada do Sol (sub-12 prata)

Instituto Jr Dias 2 x 1 Morada do Sol (sub-14)

Instituto Jr Dias 0 x 1 Morada do Sol (sub-16)

Cidade Jardim

Guarani 2 x 1 Cidade Jardim (sub-12 prata)

Guarani 1 x 2 Cidade Jardim (sub-14)

Camisa 10 3 x 0 São Roque (sub-14) – WO

