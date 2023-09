Barbarense vence o brasileiro Master de Karatê Interestilos

O atleta barbarense Renato Gayola sagrou-se campeão brasileiro

de Karatê Interestilos na categoria Master Faixa Preta no último fim de semana, em São Paulo. O karateca conquistou a medalha de ouro durante o 30º Campeonato Brasileiro, disputado no Ginásio do Ibirapuera.

A competição reuniu mais de 3 mil atletas de todo o País e foi prestigiada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Além do atleta medalhista, Santa Bárbara d’Oeste foi representada na competição pelo pela professora Júlia Francieli (integrante da comissão técnica de arbitragem), professor Jonathan Teodoro (apoio técnico à Secretaria de Esportes) e o professor João Donizete (técnico da Seleção Paulista de Karatê).

