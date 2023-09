Outback no Tivoli Shopping será no lugar da Kalunga

A unidade do Outback que será inaugurada no Tivoli Shopping em 2024 será no lugar da gigante Kalunga. Para ser instalada no local, a Kalunga será reduzida e levada para uma área ao lado das Lojas Americanas, que também terá seu espaço reduzido. Essa ação já está em andamento.

A chegada do Outback em terras barbarenses foi anunciada pelo shopping e pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, no último dia 14. A unidade será inaugurada no primeiro semestre de 2024. A negociação foi publicada pelo Portal Novo Momento com exclusividade em março desse ano.

A chegada da unidade gastronômica no shopping compõe um rol de nomes do setor no estabelecimento, que hoje conta também com uma unidade do Coco Bambu.

“O Tivoli é referência no varejo regional, não somente como um centro de compras, mas também como um polo de lazer e gastronomia, atendendo os clientes de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e toda região. Certamente, o Outback vem para coroar essa história de sucesso”, completa Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

LEIA TAMBÉM: Tivoli Shopping ganhará unidade do Outback em 2024

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP