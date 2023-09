Resultados do Futebol amador de Americana, Santa Bárbara e Nodessa

Gigantão chega às quartas de final com jogos noturnos a partir desta terça-feira

Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. As equipes classificadas entram em campo já a partir desta terça-feira (19), com mais jogos noturnos no Centro Cívico

As oitavas de final da 1ª divisão foram concluídas no sábado (16), com as vitórias de Zanaga, River Plate, Unidos Mathiensen e Guanabara. Já os times da 2ª divisão se enfrentaram no domingo (17), e as equipes que avançaram à próxima fase foram: Grêmio Horizonte, Arsenal Novo Mundo, Unidos da Morada, Lírios City, Sporting ZNC, Liverpool, Paysandu e América II.

As partidas das quartas de final começam nesta terça (19) e quarta-feira (20), no Centro Cívico, e serão concluídas no final de semana, nos campos do Unidos da Cordenonsi, São Vito, Novo Mundo e Guarani.

“Conforme as fases vão avançando, o nosso Gigantão vai ficando cada vez mais emocionante e disputado. Todas as equipes estão de parabéns pelo nível altíssimo da competição. As quartas de final prometem muitas disputas acirradas”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

1ª divisão Sábado, 16/09

Zanaga 1 x 0 Malucos da Praia

Novo Mundo 0 (2) x (3) 0 River Plate

Parná 0 x 1 Unidos Mathiensen

Guanabara 2 (10) x (9) 2 Barrocos

2ª divisão Domingo, 17/09

Grêmio Horizonte 3 x 1 Santa Cruz

Arsenal Novo Mundo 3 x 1 Boa Vista

Unidos da Morada 7 x 1 Unidos do São Luiz

Atlético Guanabara 0 x 4 Lírios City

Estrela Azul 0 x 1 Sporting ZNC

Liverpool 1 (4) x (1) 1 Lions

Paysandu 3 x 0 Leão Esporte Clube

América II 1 (6) x (5) 1 Benedettos

Confira a tabela das quartas de final:

1ª divisão

Terça, 19/09

19h45 – São Roque x Guanabara – campo do Centro Cívico

Quarta, 20/09

19h45 – Cidade Jardim x Zanaga – campo do Centro Cívico

Sábado, 23/09

15h – Bruxela x River Plate – campo do Unidos da Cordenonsi

15h – Descubra x Unidos Mathiensen – campo do São Vito

2ª divisão

Domingo, 24/09

8h – Paysandu x Arsenal Novo Mundo – campo do Novo Mundo

8h – Unidos da Morada x Liverpool – campo do Guarani

10h – América II x Grêmio Horizonte – campo do Novo Mundo

10h – Lírios City x Sporting ZNC – campo do Guarani

Atual campeão, UVA vence Juventude por 3×0 na abertura do Campeonato Amador 2023 da PMNO

Por

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

Foi dada a largada para o Campeonato Amador 2023 de Nova Odessa, uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A partida de estreia aconteceu na noite da sexta-feira, dia 15/09, no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o Campo do Progresso). A abertura contou com a presença do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que deu o pontapé inicial da competição. O atual campeão UVA (Unidos Vila Azenha) venceu o Juventude por 3×0, gols de Patrick Leonardo, Romário Luiz e Diego Francisco.

O evento contou também com a presença dos vereadores Professor Antonio e Oseias Jorge, além de familiares do desportista Edson Celso Mauerberg, mais conhecido como Edy, de 84 anos de idade e que iniciou sua carreira no antigo Esporte Clube Progresso – entre eles, sua esposa professora Vânia Meirelles Dextro Mauerberg e os filhos Ana Cláudia e André Gustavo.

“Começamos hoje o Campeonato Amador, competição muito importante para o nosso município. Nossa gestão tem feito uma grande diferença no esporte, porque antes os times pagavam a taxa de inscrição e de arbitragem, e como forma de incentivo, nós tiramos essa cobrança. Agradecemos aos atletas e desejamos boa sorte aos times que estão no Campeonato deste ano. Ficamos felizes com a homenagem ao Edy, que representa muito para o futebol da cidade. Há 70 anos ele corria neste campo, levando o nome de nossa cidade para fora”, disse o prefeito Leitinho.

A edição deste ano conta com 38 times, disputando o título nas três divisões. “Agradecemos o nosso prefeito Leitinho e vice Mineirinho pela parceria e por incentivar o Campeonato. Obrigado Zé Henrique, nosso parceiro adjunto, vereadores presentes, familiares do homenageado”, disse o secretário de Esportes, Renan Reis.

As informações, como classificação, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil. “Faço minhas as palavras do Renan, só temos a agradecer o prefeito Leitinho e vice Mineirinho pelo apoio. A exemplo do ano passado, os clubes não terão que arcar com as taxas de inscrição e nem de arbitragem, o que é muito importante para os clubes”, comentou o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho.

Ao todo, o Campeonato Amador conta com aproximadamente 900 atletas, além das comissões técnicas. A novidade deste ano fica por conta da premiação com bolas para todas as equipes. Também está sendo estudada a possibilidade de premiar campeão e vice de cada divisão. O jogo de abertura foi apitado pelo árbitro Jeferson Giroto, com o apoio dos assistentes Anderson Ferreira Alves e Gilberto Vieira de Brito.

RESULTADOS

Outros jogos foram disputados no final de semana, totalizando 39 gols. No sábado (16/09), o confronto entre América x Triunfo terminou empatado em 1×1, e o São Francisco venceu o Planalto por 2×1. O Atlético Alvorada perdeu de 0x5 para o Real, e o EC Vila Nova perdeu de 0x2 para o Matsubara.

Nas partidas de estreia da 2ª Divisão, no domingo (17/09), o Maranhão perdeu de 0x1 para o Klavin, e o Inter Alagoano de 0x2 para o Bigas. O Guarapari derrotou o Cantareira por 3×1, e o Unidos Santa Rosa perdeu de 0x3 para o São Manoel FC.

Ainda no domingão, nos jogos da 3ª Divisão, as redes foram “carimbadas” 19 vezes. A partida entre EC Real B x Hur Marajoara B terminou empatada em 2×2, e o Atlético Alvorada B venceu o Grêmio Prudente por 1×0. O confronto entre Juventus x Ajax não passou do 0x0, e houve empate também de 1×1 entre MSJ (Meninos do São Jorge) x Império.

O Cardel FC perdeu de 0x5 para o Lottus FC, e o Inter Novaodessense perdeu de 0x2 para o Redbull. O IBIS Network venceu o desafio diante do D’Carvalho FC por 1×0, enquanto a partida entre Vitória x Unidos Santa Luiza não passou do 0x0. Fechando a rodada, o Ypê Madrid perdeu para o Desportivo Déli FC por 0x4.

Lava Jato é campeão do Futebol Veteranos

O Lava Jato sagrou-se campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Veteranos, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (16), em final disputada no Estádio “Antônio Guimarães”, o time venceu o SAEB por 2 a 0.

Carlos Eduardo abriu o marcador na primeira etapa, enquanto Pituco Sacilotto anotou o segundo gol na segunda etapa. Jobinho, do SAEB, foi o artilheiro da competição com 17 gols marcados e César Augusto Sgobbi, também do SAEB, o goleiro menos vazado.

