Depois dos 40: Nutricionista traz alimentos e suplementos a ser inseridos no dia a dia

são distintas em cada ciclo da vida. Com a chegada aos 40, o metabolismo já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, assim como a taxa hormonal. Por isso, é preciso tomar alguns suplementos e inserir certos alimentos em seu cardápio alimentar.

“Aos 40 anos, a gordura corporal aumenta, começa gerar uma queda enorme de hormônios e é necessário tomar algumas precauções. Para compensar as carências hormonais é preciso comer fruta, verduras, cereais integrais e leguminosas”, explica a nutricionista Juliana Vieira.

A profissional listou alguns alimentos.”Ovos, carnes magras ou proteínas vegetais , peixes azuis (salmão, sardinhas e/ou atum) e alimentos ricos em vitaminas A, C e E, todas elas poderosos antioxidantes que combatem o envelhecimento. Beber muita água ou a quantidade recomendado pelo nutricionista”, destaca.

Juliana também elencou suplementos que você deve tomar depois dos 40.

-Magnésio. O mineral ajuda a regular a pressão arterial, sendo sua deficiência associada a doenças cardíacas, diabetes e inflamação

-Colágeno. O colágeno é uma proteína essencial à saúde e à sustentação da pele

-HMB, auxilia na massa muscular, força e desempenho físico em mulheres

– Vitamina D- Após os 40 anos, os níveis de vitamina D precisam ser ótimos. Ela é fundamental para metabolizar o cálcio e assim melhorar a saúde óssea

– O Ômega 3- ajuda a controlar a pressão arterial, regula os níveis de colesterol e triglicerídeos, evita inflamações nos vasos sanguíneos e previne a aterosclerose. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias, faz bem para os olhos e para o cérebro

– Coenzima q10- Este nutriente faz bem ao coração, melhora a geração de energia, tem ação antioxidante, fortalece o sistema imunológico, melhora a força muscular e a resistência física, tem papel importante na prevenção de doenças degenerativas.

