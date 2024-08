Saiba como fazer o strogonoff preferido da Rebeca Andrade

O strogonoff de frango é um dos pratos preferidos da Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil. A receita mais desejada por nossa atleta fica ainda melhor com o toque especial do Creme de Leite Xandô, que traz muito mais sabor e cremosidade.

Perfeito para refeições cotidianas e ocasiões especiais, o prato combina a tradição com ingredientes de alta qualidade. A atleta brasileira já revelou publicamente seu gosto pelo prato; ainda no clima das Olimpíadas e com o gosto da medalha de ouro conquistada por ela, nada melhor do que saborear uma receita aprovada pela nossa medalhista para ter inspiração na hora de saltar para cozinhar!

Ingredientes:

· 1 colher (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem

· 1 dente de alho espremido

· 1 cebola pequena picada (100 g)

· 1 peito de frango pequeno, cortado em iscas (400 g)

· 1 pitada de sal

· 1 colher (sopa) de ketchup

· 1 colher (sopa) de mostarda

· 1 xícara (chá) de polpa de tomate (200 g)

· 1 vidro pequeno de cogumelos em conserva, em lâminas, escorrido (100 g)

· 1 garrafinha de Creme de Leite Xandô (300 g)

Modo de preparo:

1. Em uma panela média, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho e a cebola, e refogue por 1 minuto, ou até o alho começar a dourar.

2. Acrescente o frango e o sal, e frite por 6 minutos, mexendo de vez em quando, ou até dourar o frango por todos os lados.

3. Adicione o ketchup, a mostarda, a polpa de tomate e o cogumelo, e misture bem.

4. Junte o Creme de Leite Xandô, mexa e cozinhe por 2 minutos, ou até começar a levantar fervura.

5. Retire do fogo e sirva em seguida.

