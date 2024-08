Melhor coxinha do mundo chega a Campinas

Reconhecida por ter a famosa coxinha de Sorocaba, a Padaria Real acaba de inaugurar a sua primeira unidade em Campinas. Essa é a 9 ª loja da Padaria Real, e a segunda fora da sua cidade natal, Sorocaba.

“É uma loja cheia de personalidade, afeto, tradição e inovação. Trabalhamos há 67 anos para oferecer muito mais que pão, acreditamos nas relações e experiências humanas como diferencial. Nosso propósito é ser uma fonte Real de nutrição da Vida, com “V” maiúsculo. Seja pelos deliciosos alimentos feitos com todo o nosso amor, quanto pelos bons momentos que queremos proporcionar para as pessoas. É um lugar para nutrir a alma e se abastecer de esperança para o dia a dia”, comemora José Eduardo de Souza, o Doia, CEO da Padaria Real.

Endereço & horário de funcionamento – A Padaria Real Campinas fica localizada dentro do supermercado Tauste, na Avenida dos Imbês, 52 – Alphaville Dom Pedro. A loja funciona todos os dias no horário das 07h às 22h e possui estacionamento e espaço para refeições no local.

Além da coxinha

Cardápio de sucesso – O cardápio é composto por produtos tradicionais da Padaria Real como: o pão Preguinho e uma variedade de pães, a famosa Coxinha, os Sonhos, os Quadrados de Queijo com Calabresa e Marguerita, Tarteletes de Pistache, entre outros produtos.

“Teremos também os nossos novos lanches, a Pinsa Real de Mortadela e a Pinsa Real de Presunto Cru e Muçarela de Búfala. Além das novidades mensais com a seleção de Coxinhas do Mês”, finaliza Doia, CEO da Padaria Real.

