Febraban Tech 2023: destaque para o uso de IA

Realizado em São Paulo entre 27 e 29 de junho, o FEBRABAN TECH 2023

reuniu milhares de participantes interessados em aprender sobre as mais recentes soluções tecnológicas para fintechs, sistemas bancários e financeiros em geral.

Com uma variedade de palestras, workshops e mesas de discussão abordando temas como bioeconomia e oportunidades na sociedade digital, os participantes conseguiram assistir apresentações de líderes dos setores financeiro, tecnológico, sustentabilidade e outras áreas ligadas à inovação.

A inteligência artificial, no entanto, foi o tema central abordado pela maioria dos palestrantes, como uma possibilidade para ampliar negócios e aumentar a produtividade em várias áreas. Segundo uma pesquisa realizada pela Deloitte, sete em cada dez empresas planejam investir em IA até o final de 2023, destacando a necessidade de compreender as melhores alternativas disponíveis.

A demanda emergente: inteligência artificial generativa

Não é apenas no mundo digital que o ChatGPT vem atraindo a atenção: as palestras que trouxeram as possibilidades de uso da IA generativa na jornada do cliente atraíram o maior número de pessoas no evento. Seja para aprimorar a experiência do usuário, reduzindo a fricção, ou para deixar as transações mais seguras, o uso da inteligência artificial vem se consolidando como uma demanda crescente no mercado.

Ao ser aplicada aos chatbots, por exemplo, a IA generativa possibilita um atendimento mais personalizado por meio de chat ou WhatsApp, gerando economia para as empresas e oferecendo mais opções aos clientes. Diversos especialistas já estão se debruçando sobre essa tecnologia para tornar a IA generativa uma possibilidade mais eficiente e acessível às empresas.

No entanto, é importante destacar que o avanço dessa tecnologia também pode trazer um risco: o aprimoramento da engenharia social das fraudes, como o uso de deepfakes, tornando os golpes mais difíceis de serem detectados e evitados pelos sistemas atualmente em uso.

Soluções antifraude no FEBRABAN TECH

Segundo a Meta, o WhatsApp já está sendo usado como um canal de pagamento para grande parte dos bancos. Com um crescimento de 531% no último ano, o canal já representa um total de 56,2 milhões de transações. Dentre elas, 37% são operações financeiras via Pix e 29% estão relacionadas a renegociações de dívidas.

Quanto às transações não financeiras, os bancos têm utilizado a plataforma para quem deseja consultar saldos e extratos (24% do total), bem como para fornecer informações sobre cartões de crédito (10%).

Portanto, é necessário pensar em formas eficientes de autenticação a fim de prevenir fraudes e golpes. Mas não para por aí: é necessário que essas soluções estejam alinhadas com o compromisso de melhorar a experiência do usuário. A redução na fricção das jornadas é uma grande preocupação, que pode ser sanada com ferramentas que se adequam melhor a cada canal de atendimento.

A biometria de voz, por exemplo, foi apontada por profissionais do WhatsApp e outras plataformas presentes no evento como uma das soluções que unem UX e segurança.

Ao utilizar características como a entonação, frequência, padrões e falas, entre outras que são únicas da voz humana, a biometria de voz se torna capaz de autenticar com confiabilidade a identidade de um indivíduo. Desta forma, os usuários podem acessar sistemas e serviços com facilidade e conveniência, sem senhas complexas ou grandes esperas.

A adoção dessa solução oferece uma camada adicional de segurança, pois os impostores enfrentam grandes dificuldades para burlar esses sistemas de autenticação de voz. Com eficiência e praticidade, a biometria de voz vem se estabelecendo como uma solução antifraude inovadora que pode ser aplicada facilmente a diversas etapas da jornada.

