Sub-10 do SAC é campeão do Paulista Cup

A equipe Sub-10 do SAC (Sumaré Atlético Clube) sagrou-se campeã

da Série Prata do Paulista Cup ao vencer de virada o time do Referência por 2 a 1, em jogo realizado nesta terça-feira (04/07) no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, casa do adversário da final.

O time de Sumaré saiu atrás no placar, mas com duas pinturas de gols marcados por Gabriel e Yuri, a equipe de Sumaré conseguiu a virada e levantou a taça.

A competição contou com oito clubes do Estado, entre eles os grandes Corinthians e São Paulo, que fizeram a final da série ouro. Na semifinal, o SAC venceu o Centro Olímpico por 2 a 0.

