Ponto de tráfico tinha até gato de energia no S Joaquim

Um ponto de tráfico tinha até gato de energia

no bairro São Joaquim em Santa Bárbara d’Oeste. Ação da Guarda Municipal terminou com mais de 300 pedras de crack apreendidas. A ação foi no meio da tarde em uma praça no final da rua Conchal. Os GMs foram avisados da atividade do tráfico por volta das 15h30. Ninguém foi preso.

Leia abaixo a descrição da ação da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

VTR 20

.🚨GCM CEZAR

.🚨GCM URBANO

VTR 115

.🚨GCM GESIEL

.🚨GCM EDMAR

.🚨CADELA KIRA



.📍DATA: 04 de Julho de 2023

.📍HORA: 15:30

.📍LOCAL: Rua CONCHAL CRUZAMENTO COM A RUA CACONDE- PRAÇA PÚBLICA

LEIA TAMBÉM: Advogado tem rosto cortado por linha de pipa

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

SÍNTESE:

Durante o patrulhamento preventivo pelo bairro São Joaquim, fomos solicitados por um munícipe, qual não quis identificar-se e informou que indivíduos estão traficando pela praça pública, situada na Rua Conchal, e que os indivíduos escondiam a droga próximo a academia ao ar livre. E que também havia uma extensão ligada a um poste público que era utilizados como fonte de energia para carregar celular dos traficantes que por ali permaneciam. A viatura da guarda civil, composta pelos patrulheiros Urbano e Cezar foi checar a denúncia, constatou a a extensão, solicitou uma equipe da prefeitura, que atua na area elétrica, para remover “gato de energia”. Foi acionado a equipe de Canil para efetuar uma varredura pela referida praça, e a Cadela de Detecção Kira localizou no local denunciado(aparelhos da academia ao ar livre) e sob folhagens uma sacola contendo 26 kits de entorpecentes aparentando ser crack.

Material apreendido e apresentado no 1°DP onde os fatos foram narrados e elaborado o boletim de ocorrência de Apreensão de Drogas. Total da droga apreendida foi 334 pedras de crack.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento