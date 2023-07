Crivelari assume presidência do Rotary

O Major Crivelari assumiu ontem pela terceira vez a Presidência do Rotary

Club Americana Integração, entidade benemérita de serviços que mantém em Americana o Banco de Cadeiras de Rodas, fornecidas gratuitamente a população e juntamente com o Rotary Internacional trabalha no combate a poliomielite no mundo.

A solenidade ocorreu na noite 04/07/23, e teve a participação da Governadora Assistente Laila, que na oportunidade representou o Governador do Distrito 4621 Roberto Roberti, que agrega 55 clubes da região paulista.